Нацбанк заявив про укріплення гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Національна валюта цього тижня рухається в сторону укріплення. Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передає кореспондент УНН.
“Наша задача — не допустити значних коливань. Це якраз те, що Національний банк робив минулого року, коли гривня укріплювалась, і цього року, коли гривня почала послаблюватись, Національний банк також активно згладжував коливання. На цьому тижні ми бачимо, що гривня вже рухається в сторону укріплення, і Нацбанк згладжує коливання в сторону укріплення”, — сказав Чурій.
Нагадаємо, раніше Нацбанк заявив, що Україна має весь інструментарій для протидії кризі та пом’якшення падіння економіки на тлі пандемії коронавірусу.