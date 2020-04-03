Нацбанк заявил об укреплении гривны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Национальная валюта на этой неделе движется в сторону укрепления. Об этом на брифинге в пятницу сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, передает корреспондент УНН.
"Наша задача - не допустить значительных колебаний. Это как раз то, что Национальный банк делал в прошлом году, когда гривна укреплялась, и в этом году, когда гривна начала ослабевать, Национальный банк также активно сглаживал колебания. На этой неделе мы видим, что гривна уже движется в сторону укрепления, и Нацбанк сглаживает колебания в сторону укрепления", - сказал Чурий.
Напомним, ранее Нацбанк заявил, что Украина имеет весь инструментарий для противодействия кризису и смягчения падения экономики на фоне пандемии коронавируса.