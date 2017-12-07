Нацбанк у січні-листопаді 130 разів надавав правоохоронцям доступ до документів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Національний банк України протягом січня-листопада 2017 року 130 разів надавав доступ правоохоронним органам до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НБУ.
“Всього за 11 місяців поточного року такий доступ правоохоронним органам Національний банк надавав 130 разів”, — зазначили у прес-службі регулятора.
У відомстві поінформували, що у листопаді правоохоронці 12 разів мали доступ до речей та документів.
Зокрема, уточнили у НБУ, у листопаді доступ до речей і документів надавали: Генпрокуратурі — 5 разів, Нацполіції — 3 рази, НАБУ — 2 рази та ДФС — 2 рази.
Нагадаємо, рішенням Національного банку України скасовано дію постанови № 129 "Про деякі питання діяльності банків", яка забороняла застосовувати до банків заходи впливу за порушення економічних нормативів.