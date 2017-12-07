Нацбанк в январе-ноябре 130 раз оказывал правоохранителям доступ к документам
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Национальный банк Украины в январе-ноябре 2017 130 раз предоставлял доступ правоохранительным органам к вещам и документов в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.
"Всего за 11 месяцев текущего года такой доступ правоохранительным органам Национальный банк предоставлял 130 раз", - отметили в пресс-службе регулятора.
В ведомстве сообщили, что в ноябре правоохранители 12 раз имели доступ к вещам и документам.
В частности, уточнили в НБУ, в ноябре доступ к вещам и документам оказывали: Генпрокуратуре - 5 раз, Нацполиции - 3 раза, НАБУ - 2 раза и ГФС - 2 раза.
Напомним, решением Национального банка Украины отменено действие постановления № 129 "О некоторых вопросах деятельности банков", которая запрещала применять к банкам меры воздействия за нарушение экономических нормативов.