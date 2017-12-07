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Нацбанк перерахував до бюджету весь запланований прибуток

Нацбанк перерахував до бюджету весь запланований прибуток

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Національний банк перерахував останній восьмий транш прибутку до Державного бюджету України обсягом 4,4 млрд грн. Про це повідомили у прес-службі банку, передає УНН.

Зазначається, що у підсумку, регулятор перерахував усю заплановану суму прибутку НБУ у 44,4 млрд грн до Держбюджету України.

Попередні сім траншів прибутку НБУ перераховував до Держбюджету щомісяця починаючи із квітня поточного року.

Як пояснили у Нацбанку, подібні транші покликані мінімізувати вплив змін обсягу коштів Уряду на коливання ліквідності банківської системи та сприяти досягненню інфляційних цілей НБУ.

Нагадаємо, Нацбанк розширив можливості уповноважених банків у зберіганні запасів готівки.

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