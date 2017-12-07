Нацбанк перечислил в бюджет вcю запланированную прибыль
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Национальный банк перечислил последний восьмой транш прибыли в Государственный бюджет Украины объемом 4,4 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает УНН.
Отмечается, что в итоге, регулятор перечислил всю запланированную сумму прибыли НБУ в 4,44 млрд грн в Госбюджет Украины.
Предыдущие семь траншей прибыли НБУ перечислял в госбюджет ежемесячно начиная с апреля текущего года.
Как пояснили в Нацбанке, подобные транши призваны минимизировать влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и способствовать достижению инфляционных целей НБУ.
Напомним, Нацбанк расширил возможности уполномоченных банков в хранении запасов наличности.