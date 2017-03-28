Нацбанк передав МВФ нові макроекономічні показники, очікується рішення по траншу – А.Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Національний банк України погодив нові макроекономічні показники і передав їх Міжнародному валютному фонду, очікується рішення по траншу. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "112 Україна", передає УНН.
"Ми понесли серйозні економічні збитки. І коли ці збитки стали очевидними, то ті домовленості, яких ми досягли з МВФ, вони вимагали уточнення макроекономічних показників. Учора НБУ заявив про те, що погодили нові макроекономічні показники, тепер вони доведені до МВФ. Ми чекаємо, що ці показники будуть прийняті до відома і рішення про виділення чергового траншу з'явиться на порядку денному МВФ...", - зазначив А.Рева.
Нагадаємо, у МВФ сподіваються найближчим часом визначити нову дату надання траншу Україні.
Як повідомляв УНН, у МВФ заявили, що не знають про нові умови позики для України після блокади Донбасу.