Нацбанк передав МВФ нові макроекономічні показники, очікується рішення по траншу – А.Рева

"Ми понесли серйозні економічні збитки. І коли ці збитки стали очевидними, то ті домовленості, яких ми досягли з МВФ, вони вимагали уточнення макроекономічних показників. Учора НБУ заявив про те, що погодили нові макроекономічні показники, тепер вони доведені до МВФ. Ми чекаємо, що ці показники будуть прийняті до відома і рішення про виділення чергового траншу з'явиться на порядку денному МВФ...", - зазначив А.Рева.

Нагадаємо, у МВФ сподіваються найближчим часом визначити нову дату надання траншу Україні.

Як повідомляв УНН, у МВФ заявили, що не знають про нові умови позики для України після блокади Донбасу.