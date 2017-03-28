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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 17204 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 65508 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111551 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126902 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135659 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128032 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119701 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106753 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Нацбанк передал МВФ новые макроэкономические показатели, ожидается решение по траншу - А.Рева

Нацбанк передал МВФ новые макроэкономические показатели, ожидается решение по траншу - А.Рева

Киев  •  УНН

 • 10001 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Национальный банк Украины согласовал новые макроэкономические показатели и передал их Международному валютному фонду, ожидается решение по траншу. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "112 Украина", передает УНН.

"Мы понесли серьезные экономические потери. И когда эти убытки стали очевидными, то те договоренности, которые были достигнуты с МВФ, они требовали уточнения макроэкономических показателей. Вчера НБУ заявил о том, что согласовали новые макроэкономические показатели, теперь они доведены до МВФ. Мы ждем, что эти показатели будут приняты к сведению и решение о выделении очередного транша появится на повестке дня МВФ ... ", - отметил А.Рева.

Напомним, в МВФ надеются в ближайшее время определить новую дату предоставления транша Украине.

Как сообщал УНН, в МВФ заявили, что не знают о новых условиях займа для Украины после блокады Донбасса.

Украинские Национальные Новости

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