Нацбанк передал МВФ новые макроэкономические показатели, ожидается решение по траншу - А.Рева

"Мы понесли серьезные экономические потери. И когда эти убытки стали очевидными, то те договоренности, которые были достигнуты с МВФ, они требовали уточнения макроэкономических показателей. Вчера НБУ заявил о том, что согласовали новые макроэкономические показатели, теперь они доведены до МВФ. Мы ждем, что эти показатели будут приняты к сведению и решение о выделении очередного транша появится на повестке дня МВФ ... ", - отметил А.Рева.

Напомним, в МВФ надеются в ближайшее время определить новую дату предоставления транша Украине.

Как сообщал УНН, в МВФ заявили, что не знают о новых условиях займа для Украины после блокады Донбасса.