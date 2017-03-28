Нацбанк передал МВФ новые макроэкономические показатели, ожидается решение по траншу - А.Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Национальный банк Украины согласовал новые макроэкономические показатели и передал их Международному валютному фонду, ожидается решение по траншу. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "112 Украина", передает УНН.
"Мы понесли серьезные экономические потери. И когда эти убытки стали очевидными, то те договоренности, которые были достигнуты с МВФ, они требовали уточнения макроэкономических показателей. Вчера НБУ заявил о том, что согласовали новые макроэкономические показатели, теперь они доведены до МВФ. Мы ждем, что эти показатели будут приняты к сведению и решение о выделении очередного транша появится на повестке дня МВФ ... ", - отметил А.Рева.
Напомним, в МВФ надеются в ближайшее время определить новую дату предоставления транша Украине.
Как сообщал УНН, в МВФ заявили, что не знают о новых условиях займа для Украины после блокады Донбасса.