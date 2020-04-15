Нацбанк через коронавірус переніс застосування програмних РРО на серпень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Нацбанк України відтермінував застосування програмного реєстратору розрахункових операцій (РРО) для валютно-обмінних операцій до 1 серпня 2020 року. Про це повідомляється у пресслужбі НБУ, передає УНН.
“Нацбанк привів нормативно-правову базу у відповідність із Законом України № 533-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, — йдеться у повідомленні.
“Так, згідно з Законом норми щодо застосування бізнесом програмного РРО, зокрема під час здійснення валютно-обмінних операцій, відтерміновано до 1 серпня 2020 року”, — повідомили у пресслужбі. Раніше ці вимоги мали набрати чинність 19 квітня 2020 року.
“Зазначається, що на виконання Закону Правління Національного банку України затвердило постанову № 50 від 14 квітня 2020 року „Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України“, якою встановлено порядок та умови проведення валютно-обмінних операцій”, — повідомили у НБУ. Вона набирає чинності з 16 квітня цього року.
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