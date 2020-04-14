У Мін’юсті розповіли, чи можна під час карантину не платити аліменти
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. В Міністерстві юстиції України дали відповідь на питання, чи обов’язково під час карантину сплачувати аліменти на утримання дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Мін’юсту.
“Введення карантину в Україні супроводжується обмеженнями багатьох видів економічної діяльності, що цілком природно відображається на рівні доходів громадян, у тому числі й тих, які зобов’язані сплачувати аліменти на утримання дітей”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, дається відповідь на запитання, чи є карантин підставою для звільнення від обов’язку сплачувати аліменти або зменшення їхнього розміру.
“Слід пам’ятати, що батьки зобов’язані створювати усі умови для розвитку дитини тому навіть запровадження карантину не може звільняти батьків від цього обов’язку, зокрема шляхом сплати аліментів на утримання дитини. Вирішення питання щодо зменшення розміру аліментів в першу чергу залежить від порозуміння між батьками. У випадку недосягнення батьками згоди щодо зменшення розміру аліментів це питання буде вирішуватися залежно від підстав для сплати аліментів та порядку обчислення їх розміру. Якщо підставою для сплати аліментів виступає заява платника аліментів, що подана ним за місцем роботи, виплати стипендії, пенсії — така особа не позбавлена права відкликати свою заяву, подавши нову заяву, в якій вказати зменшений розмір аліментів”, — сказав адвокат системи БПД з Одеси Анатолій Осадчий.
Він також зазначив, що якщо між батьками існує договір про сплату аліментів — то переглянути їхню кількість можна в суді, оскільки змінилось матеріальне становище платника аліментів. Аналогічна ситуація, якщо розмір аліментів визначений у суді, в розмірі конкретної суми. Однак, якщо в суді визначений відсоток від доходу — то зі зменшенням доходу він перерахується автоматично.
Також за його словами, введення карантину суд може визнати причиною, через яку аліменти не сплачуються, або сплачуються в меншому обсязі.
Нагадаємо, у січні з батьків-боржників стягнули ще 331 млн грн аліментів.