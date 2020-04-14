В Минюсте рассказали, можно ли во время карантина не платить алименты

"Введение карантина в Украине сопровождается ограничениями многих видов экономической деятельности, что вполне естественно отражается на уровне доходов граждан, в том числе и тех, которые обязаны выплачивать алименты на содержание детей", - говорится в сообщении.

В частности, дается ответ на вопрос, есть ли карантин основанием для освобождения от обязанности платить алименты или уменьшения их размера.

"Следует помнить, что родители обязаны создавать все условия для развития ребенка поэтому даже введение карантина не может освобождать родителей от этой обязанности, в частности путем уплаты алиментов на содержание ребенка. Решение вопроса об уменьшении размера алиментов в первую очередь зависит от взаимопонимания между родителями. В случае недостижения родителями согласия по уменьшению размера алиментов этот вопрос будет решаться в зависимости от оснований для уплаты алиментов и порядок исчисления их размера. Если основанием для уплаты алиментов выступает заявление плательщика алиментов, поданная им по месту работы, выплаты стипендии, пенсии - такое лицо не лишено права отозвать свое заявление, подав новое заявление, в котором указать уменьшен размер алиментов", - сказал адвокат системы БПД из Одессы Анатолий Осадчий.

Он также отметил, что если между родителями существует договор об уплате алиментов - то пересмотреть их количество можно в суде, поскольку могло измениться материальное положение плательщика алиментов. Аналогичная ситуация, если размер алиментов определен в суде, в размере конкретной суммы. Однако, если в суде определенный процент от дохода - то с уменьшением дохода он перечислится автоматически.

Также по его словам, введение карантина суд может признать причиной, по которой алименты не выплачиваются, или выплачиваются в меньшем объеме.

Напомним, в январе с отцов-должников взыскали еще 331 млн грн алиментов.