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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 24490 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Нацбанк из-за коронавируса перенес применение программных РРО на август

Нацбанк из-за коронавируса перенес применение программных РРО на август

Киев  •  УНН

 • 15056 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Нацбанк Украины отсрочил применение программного регистратора расчетных операций (РРО) для валютно-обменных операций до 1 августа 2020 года. Об этом сообщается в пресс-службеНБУ, передает УНН.

“Нацбанк привел нормативно-правовую базу в соответствие с Законом Украины № 533-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”, — говорится в сообщении.

“Так, согласно Закону нормы по применению бизнесом программного РРО, в частности при осуществлении валютно-обменных операций, отсрочены до 1 августа 2020 года”, — сообщили в пресс-службе. Ранее эти требования должны были вступить в силу 19 апреля 2020.

“Отмечается, что во исполнение Закона Правления Национального банка Украины утвердило постановление № 50 от 14 апреля 2020 года „О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины“, которой установлен порядок и условия проведения валютно-обменных операций”, — сообщили в НБУ. Она вступает в силу с 16 апреля этого года.

Напомним, ранее в Минюсте рассказали, можно во время карантина не платить алименты.

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