Нацбанк из-за коронавируса перенес применение программных РРО на август
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Нацбанк Украины отсрочил применение программного регистратора расчетных операций (РРО) для валютно-обменных операций до 1 августа 2020 года. Об этом сообщается в пресс-службеНБУ, передает УНН.
“Нацбанк привел нормативно-правовую базу в соответствие с Законом Украины № 533-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”, — говорится в сообщении.
“Так, согласно Закону нормы по применению бизнесом программного РРО, в частности при осуществлении валютно-обменных операций, отсрочены до 1 августа 2020 года”, — сообщили в пресс-службе. Ранее эти требования должны были вступить в силу 19 апреля 2020.
“Отмечается, что во исполнение Закона Правления Национального банка Украины утвердило постановление № 50 от 14 апреля 2020 года „О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины“, которой установлен порядок и условия проведения валютно-обменных операций”, — сообщили в НБУ. Она вступает в силу с 16 апреля этого года.
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