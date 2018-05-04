НАТО: якби Росія не вторглась у Придністров’я, Грузію й Україну, Альянс не зміцнював би свою присутність
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Якби Росія не вторглась у Придністров’я, Грузію й Україну, НАТО не зміцнювало б свою військову присутність, заявив голова Військового комітету Північно-Атлантичного альянсу Петр Павел на міжнародній конференції зі стратегічних комунікацій НАТО (NATO Stratcom) у Празі. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Якщо б Росія не вторглась до Придністров’я, Грузії й в Україну, викинувши при цьому через вікно всі міжнародні стандарти, НАТО б не зміцнювало свою військову присутність на своєму східному й південному фланзі”, — зазначив Петр Павел.
Як стверджує військовий: “Росія не радіє з нинішнього світового порядку, заснованого на західному зразку ліберальної демократії, і намагається змінити його так, щоб він більше відповідав її національній моделі суспільства”. Він вважає, що при цьому Росія виступає не з класичною військовою агресією, а націлена на гібридні засоби, зокрема, на пропаганду, яку поширює в традиційних ЗМІ й у соціальних мережах.
Як повідомляє УНН, Климпуш-Цинцадзе роз’яснила чи розблокувала Угорщина проведення саміту Україна-НАТО.