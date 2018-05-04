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НАТО: если бы Россия не вторглась в Приднестровье, Грузию и Украину, НАТО не укрепляло бы свое присутствие

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Если бы Россия не вторглась в Приднестровье, Грузию и Украину, НАТО не укрепляло бы свое военное присутствие, заявил председатель Военного комитета Североатлантического альянса Петр Павел на международной конференции по стратегическим коммуникациям НАТО (NATO Stratcom) в Праге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

НАТО: если бы Россия не вторглась в Приднестровье, Грузию и Украину, НАТО не укрепляло бы свое присутствие

“Если бы Россия не вторглась в Приднестровье, Грузию и в Украине, выбросив при этом через окно все международные стандарты НАТО бы не укрепляло свое военное присутствие на своем восточном и южном фланге”, — отметил Петр Павел.

Как утверждает военный: “Россия не радуется нынешнему мировому порядку, основанному на западном образце либеральной демократии, и пытается изменить его так, чтобы он больше соответствовал ее национальной модели общества”. Он считает, что при этом Россия выступает не с классической военной агрессией, а нацелена на гибридные средства, в частности, на пропаганду, которую распространяет в традиционных СМИ и в социальных сетях.

Как сообщает, Климпуш-Цинцадзе разъяснила разблокировала ли Венгрия проведения саммита Украина-НАТО.

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