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НАТО розмістило 40 тис. військовослужбовців на східному фланзі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. НАТО розмістило 40 тис. військовослужбовців на східному фланзі, лідери країн-членів Альянсу погодили створення чотирьох нових бойових груп. Про це заявив на брифінгу в четвер Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками позачергового саміту Альянсу, пише УНН.

НАТО розмістило 40 тис. військовослужбовців на східному фланзі

Цитата

«Лідери затвердили наші чотири нові бойові групи у Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині», - сказав Столтенберг.

Деталі

За його словами, на додаток до вже існуючих чотирьох груп у країнах Балтії та Польщі, НАТО має вже 8 багатонаціональних бойових груп НАТО від Балтійського до Чорного морів.

Генсек також нагадав, що по всій Європі зараз зусилля НАТО підтримують 100 000 військовослужбовців США, також активізувалися європейські союзники та Канада.

Цитата

«У нас є 40 000 військовослужбовців під безпосереднім командуванням НАТО, переважно у східній частині альянсу, підтримуваних великими військово-повітряними та військово-морськими силами», - повідомив він.

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Президент Зеленський заявив НАТО, що Україні необхідна військова допомога без обмежень.

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