НАТО разместило 40 тыс. военнослужащих на восточном фланге
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. НАТО разместило 40 тыс. военнослужащих на восточном фланге, лидеры стран-членов Альянса согласовали создание четырех новых боевых групп. Об этом заявил на брифинге в четверг Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам внеочередного саммита Альянса, пишет УНН.
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«Лидеры утвердили наши четыре новые боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии», - сказал Столтенберг.
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По его словам, в дополнение к уже существующим четырем группам в странах Балтии и Польше, у НАТО есть уже 8 многонациональных боевых групп НАТО от Балтийского до Черного морей.
Также Генсек напомнил, что по всей Европе сейчас усилия НАТО поддерживают 100 000 военнослужащих США, также активизировались европейские союзники и Канада.
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«У нас есть 40 000 военнослужащих под непосредственным командованием НАТО, в основном в восточной части альянса, поддерживаемых крупными военно-воздушными и военно-морскими силами», - сообщил он.
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