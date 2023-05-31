НАТО проводить маневри в Арктиці: Фінляндія вперше бере участь
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Близько 1000 військовослужбовців США, Великобританії та Норвегії, а також Швеції приєдналися до спільних маневрів "Північний ліс". У маневрах бере участь близько тисячі одиниць військової техніки різного призначення, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Спільні артилерійські навчання союзників проводяться в північній частині Фінляндії, за дві години від російського кордону. Генерал-майор Грегорі Андерсон, який спостерігає за перебігом тренувань, з 10-ї гірськопіхотної дивізії США заявив, що його країна готова до захисту Фінляндії.
"Ми тут, ми тренуємось разом із нашим новим союзником, щоб забезпечити необхідну готовність для захисту Фінляндії у разі, якщо щось трапиться", - сказав американський генерал.
Доповнення
Американські військовослужбовці прибули до Фінляндії з ракетними системами залпового вогню, доставленими морем з Німеччини. Війська Фінляндії ведуть навчальні стрільби з танків "Леопард-2А6". Шведські та норвезькі підрозділи ведуть вогонь із бойових машин піхоти CV90, британці розмістили в районі навчань свої танки Warrior.
Це найбільші у Фінляндії вчення сухопутних військ за полярним колом, вони проводяться з 27 травня до 2 червня.