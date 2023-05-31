НАТО проводит маневры в Арктике: Финляндия впервые принимает участие
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Около 1000 военнослужащих США, Великобритании и Норвегии, а также Швеции присоединились к совместным маневрам "Северный лес". В маневрах участвует около тысячи единиц военной техники различного назначения, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Совместные артиллерийские учения союзников проводятся в северной части Финляндии, в двух часах от российской границы. Генерал-майор Грегори Андерсон, который наблюдает за ходом тренировок, из 10-й горнопехотной дивизии США заявил, что его страна готова к защите Финляндии.
"Мы здесь, мы тренируемся вместе с нашим новым союзником, чтобы обеспечить необходимую готовность для защиты Финляндии в случае, если что-то случится", - сказал американский генерал.
Дополнение
Американские военнослужащие прибыли в Финляндию с ракетными системами залпового огня, доставленными морем из Германии. Войска Финляндии ведут учебные стрельбы из танков "Леопард-2А6". Шведские и норвежские подразделения ведут огонь из боевых машин пехоты CV90, британцы разместили в районе учений свои танки Warrior.
Это крупнейшие в Финляндии учения сухопутных войск за полярным кругом, они проводятся с 27 мая по 2 июня.