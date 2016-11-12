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НАТО перенесли запланований зимовий саміт на літо через Д.Трампа - ЗМІ

НАТО перенесли запланований зимовий саміт на літо через Д.Трампа - ЗМІ

Київ • УНН

 • 7870 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Північноатлантичному альянсі вирішили перенести дату проведення саміту з зими на літо, щоб новообраний президент США Дональд Трамп зміг встигнути визначити свою політику щодо НАТО, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Зазначається, що у військовому блоці вважають, що новий очільник Білого дому просто не зможе прибути на саміт лише через кілька днів після інавгурації, яка відбудеться 20 січня.

Обрання Д.Трампа, який під час кампанії називав НАТО "непотрібною організацією", викликало серйозне занепокоєння в Альянсі.

Штаб керівника НАТО Йєнса Столтенберга підготував кілька можливих сценаріїв подальшої політики Вашингтона. Зокрема, розглядається можливість того, що Д.Трамп може відкликати згоду на ротацію американських солдатів у Східній Європі. Другий варіант - скорочення американського контингенту в Старому світі. Третій, найбільш вірогідний, передбачає, що президент Д.Трамп лише суворо вимагатиме від європейців, щоб вони збільшили витрати на свою безпеку.

Як повідомляв УНН, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер прогнозує, що два перших роки каденції новообраного президента США Дональда Трампа будуть "втрачені" через брак у нього досвіду у зовнішній політиці.

 

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