НАТО перенес запланированный зимний саммит на лето из-за Д.Трампа - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Североатлантическом альянсе решили перенести дату проведения саммита с зимы на лето, чтобы новоизбранный президент США Дональд Трамп смог успеть определить свою политику в отношении НАТО, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что в военном блоке считают, что новый глава Белого дома просто не сможет прибыть на саммит лишь через несколько дней после инаугурации, которая состоится 20 января.
Избрание Д.Трампа, который во время кампании называл НАТО "ненужной организацией", вызвало серьезное беспокойство в Альянсе.
Штаб руководителя НАТО Йенса Столтенберга подготовил несколько возможных сценариев дальнейшей политики Вашингтона. В частности, рассматривается возможность того, что Д.Трамп может отозвать согласие на ротацию американских солдат в Восточной Европе. Второй вариант - сокращение американского контингента в Старом Свете. Третий, наиболее вероятный, предусматривает, что президент Д.Трамп только строго будет требовать от европейцев, чтобы они увеличили расходы на свою безопасность.
Как сообщал УНН, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер прогнозирует, что два первых года каденции новоизбранного президента США Дональда Трампа будут "потеряны" из-за отсутствия у него опыта во внешней политике.