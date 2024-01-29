Насичений тиждень, що вимагає спокою: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 січня - 4 лютого

На нас очікує інформаційно насичений тиждень, але при цьому необхідно зберігати спокій. Що віщують зірки в період з 29 січня по 4 лютого спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Цей тиждень буде інформаційно насиченим. Астролог рекомендує використовувати цей період для навчання, розвитку та генерації нових ідей.

"Сприятиме цьому Меркурій, який на початку тижня буде в з'єднанні з Марсом, і цей показник посилить гостроту розуму, подарує успіх у питаннях із документами, удачу в проведенні переговорів, у спорті та в ручній праці. А на додачу до цього тригон до Урану притягне до нас несподівані й цікаві зустрічі, приємні знайомства, допоможе в пошуку нестандартних рішень і подарує всім нам більше прагнення до свободи й незалежності.

До кінця тижня Меркурій з'єднається з Плутоном, і це допоможе нам проявляти сильну волю і рішучість у своїх діях. Тригон Венери й Урана подарує удачу в коханні й успіх творчим людям.

На початку тижня, 29 січня, Місяць буде у з'єднанні з Ліліт у знаку Діви, що може викликати прискіпливість і критику щодо оточення. Проявляйте більше терпіння, не зациклюйтеся на дрібницях. Місяць із 1 по 3 лютого дасть безліч напружених аспектів, що підвищить нашу емоційність, створить конфліктні ситуації. Проявляйте більше терпіння і будьте добрішими", - розповіла астролог.

За словами Базиленка, у політиці цей період буде досить непростим, оскільки Сонце весь тиждень матиме гострий аспект до Юпітера, а в другій половині тижня - і до Урана. Це говорить про те, що світові лідери будуть налаштовані войовничо, у них не буде бажання домовлятися, проявиться крайній ступінь владолюбства.

"До кінця тижня, коли Меркурій з'єднається з Плутоном, від політиків ми можемо почути гучні заяви, які, однак, не матимуть під собою підстав. Також, ми можемо стати свідками великих міжнародних скандалів", - вважає астролог.

Що стосується України, то зірки віщують фінансову допомогу і зростання курсу долара. Зберігається небезпека атак із повітря.

ОВНИ

Цей тиждень буде для вас досить напруженим. Перед вами стоятиме дуже багато важливих завдань і вирішувати їх доведеться дуже обережно, особливо фінансові. Зараз не час вкладати куди-небудь гроші і вже тим більше тринькати їх. У роботі та в кар'єрі можуть бути цікаві пропозиції. Обдумано приймайте важливі рішення. У середині тижня будьте уважними у стосунках зі своїми партнерами по бізнесу, а також у сімейних стосунках - проявляйте терпіння, інакше скандалів не уникнути.

ТЕЛЬЦІ

Цього тижня вам доведеться ухвалювати низку важливих рішень. Важливо не поспішати, а гарненько все обміркувати, особливо в питаннях кар'єри і в ухваленні важливих рішень у бізнесі. Успіх залежатиме від вашого настрою. Постарайтеся діяти обдумано і логічно. Добре можуть складатися стосунки з іноземцями, можливі вдалі поїздки за кордон. У коханні будьте обережні, особливо в середині тижня.

БЛИЗНЮКИ

Цей тиждень буде надто насиченим активними подіями і непередбачуваними ситуаціями, вам потрібно буде швидко ухвалювати рішення. Спирайтеся на логіку і здоровий глузд. Варто відкласти далекі поїздки і бути обережними у спілкуванні з іноземцями. Також може турбувати ваш внутрішній стан, важко буде зосередитися на чомусь. Присвятіть час собі та самоосвіті.

РАКИ

Цього тижня вам не варто приймати необдуманих рішень і йти на крайнощі. Постарайтеся з усіма домовлятися і знаходити компроміси. Зараз ви зможете відчути підтримку від ваших партнерів як по бізнесу, так і по шлюбу. Але, не розраховуйте на розуміння ваших друзів або однодумців. У середині тижня уникайте конфліктних ситуацій зі своїми домашніми. Присвятіть цей тиждень своєму здоров'ю і догляду за собою.

ЛЕВИ

Цього тижня вам не варто входити в конфліктні ситуації з вашими партнерами по бізнесу або скандалити в сім'ї. Вам необхідно проявляти дипломатичність і шукати правильний підхід до свого оточення. Постарайтеся бути тактовними, уникайте вирішення важливих юридичних питань. Добре підуть усі робочі справи, перед вами відкриються нові можливості. А ось із кар'єрними пропозиціями варто бути обережними, не беріть на себе зайвих зобов'язань. У середині тижня будьте уважні на дорозі.

ДІВИ

Цей тиждень буде у вас присвячений роботі, необхідно дотримуватися правил гармонійних стосунків з колективом і з вашим керівництвом. Хороший період для планування. На початку тижня до вас прийдуть великі можливості. У середині тижня на вас чекає велике емоційне перенапруження, тому не припустіться помилок і уникайте конфліктів. Будьте обережні в далеких поїздках і в спілкуванні з іноземцями. Вам не варто надмірно перенапружуватися. Цей період також гарний для відпочинку і для улюбленого хобі. Вихідні дні можуть бути для вас дуже емоційними і важкими. Постарайтеся провести їх на природі, подалі від великого скупчення людей. У коханні буде велика удача.

СКОРПІОНИ

Цей тиждень може принести багато клопоту в побуті та велику напругу в сім'ї. Зберігайте максимальний спокій і знаходьте компроміси з вашим оточенням. Не варто зараз ризикувати фінансово, особливо в купівлі-продажу нерухомості. Постарайтеся в таких справах ретельно перевіряти документи. Зараз у вас успішно проходитимуть зустрічі, знайомства, виступи та навчання. Також можуть бути вельми вдалі поїздки та відрядження.

СТРІЛЬЦІ

Цього тижня вам варто бути уважними до своїх слів і вчинків. Зайва імпульсивність може призвести до проблем у справах і до конфліктів. Тому знаходьте спільну мову зі своїм оточенням, шукайте спокій усередині себе. У фінансах цей тиждень може принести вам великі можливості. Також ви відчуєте допомогу і підтримку свого оточення. Особливу увагу приділіть своєму здоров'ю, остерігайтеся інфекційних захворювань. Будьте обережні на дорозі.

КОЗЕРОГИ

Цього тижня вам варто бути обережними у фінансах, не робіть зайвих витрат. Постарайтеся все планувати й обдумано ухвалювати рішення. Розраховувати цього тижня вам варто на самих себе. Спирайтеся на здоровий глузд і логіку. У середині тижня у вас може бути занадто емоційний період, ви можете припускатися помилок і йти на конфлікт, особливо це стосується кохання.

ВОДОЛІЇ

Для вас цей період буде досить знервований. Подразником можуть стати ваші близькі. Постарайтеся не конфліктувати, а знайти з ними спільну мову. Не варто пред'являти до себе завищені претензії. Знаходьте внутрішній спокій і дійте за планом. І більше приділіть уваги своєму внутрішньому світу. Не приймайте зараз важливих рішень. Фінансово цей тиждень може принести вам стабільність і гарний прибуток. Приділяйте більше часу собі та своєму розвитку.

РИБИ

Успіх цього тижня залежатиме тільки від здорового глузду і спокою. Вам доведеться боротися з внутрішніми переживаннями і страхами. Тому, більше приділіть часу своєму внутрішньому світу. Постарайтеся не йти на крайнощі. Також вам варто дуже обдумано спілкуватися з іншими людьми. Уникайте конфліктних ситуацій, інакше ці конфлікти можуть затягнутися надовго. Велику підтримку ви можете отримати від друзів, від однодумців. Вдало можуть просуватися всі ваші проєкти і справи. Головне бути в злагоді із самим собою.