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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

Киев  •  УНН

29 январь 2024, 10:36  •  24307 просмотра

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Что предвещают звезды в период с 29 января по 4 февраля специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог.

Нас ожидает информационно насыщенная неделя, но при этом необходимо сохранять спокойствие. Что предвещают звезды в период с 29 января по 4 февраля специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.  

Это неделя будет информационно насыщенный. Астролог рекомендует использовать этот период для обучения, развития и генерации новых идей.

"Способствовать этому будет Меркурий, который в начале недели будет в соединении с Марсом и этот показатель усилит остроту ума, подарит успех в вопросах с документами, удачу в проведении переговоров, в спорте и в ручном труде.  А в добавок к этому тригон к Урану притянет к нам неожиданные и интересные встречи, приятные знакомства, поможет в поиске нестандартных решений и подарит всем нам большее стремление к свободе и независимости.

К концу недели Меркурий соединиться с Плутоном и это поможет нам проявлять сильную волю и решительность своих действиях. Тригон Венеры и Урана подарит удачу в любви и успех творческим людям.

В начале недели, 29 января, Луна будет соединении с Лилит в знаке Девы, что может вызывать придирчивость и критику в отношении окружающих. Проявляйте больше терпение, не зацикливайтесь на мелочах. Луна с 1 по 3 февраля даст множество напряжённых аспектов, что повысит нашу эмоциональность, создаст конфликтные ситуации. Проявляйте больше терпения и будьте добрее", - рассказала астролог.

По словам Базиленко, в политике этот период будет достаточно непростой, поскольку Солнце всю неделю будет иметь острый аспект к Юпитеру, а во второй половине недели и к Урану. Это говорит о том, что мировые лидеры будут настроены воинственно, у них не будет желания договариваться, проявится крайняя степень властолюбия.

"К концу недели, когда Меркурий соединится к Плутоном, от политиков мы можем услышать громогласные заявления, которые, однако, не будут иметь под собой оснований. Также, мы можем стать свидетелями крупных международных скандалов", - считает астролог.

Что касается Украины, то звезды предвещают, финансовую помощь и рост курса доллара. Сохраняется опасность атак с воздуха.

ОВНЫ

Это неделя будет для вас достаточно напряжённой. Перед вами будет стоять очень много важных задач и решать их придётся очень осторожно, особенно финансовые. Сейчас не время вкладывать куда-либо деньги и уж тем более транжирить их. В работе и в карьере могут быть интересные предложения. Обдуманно принимайте важные решения. В середине недели будьте внимательны в отношениях со своими партнёрами по бизнесу, а также в семейных отношениях – проявляйте терпение, иначе скандалов не избежать.

ТЕЛЬЦЫ

На этой неделе вам придётся принимать ряд важных решений. Важно не торопиться, а хорошенько всё обдумать, особенно в вопросах карьеры и в принятии важных решений в бизнесе. Успех будет зависеть от вашего настроя. Постарайтесь действовать обдумано и логично. Хорошо могут складываться отношения с иностранцами, возможны удачные поездки за рубеж. В любви будьте осторожны, особенно в середине недели.

БЛИЗНЕЦЫ

Эта неделя будет слишком насыщена активными событиями и непредвиденными ситуациями, вам нужно будет быстро принимать решения. Опирайтесь на логику и здравый рассудок. Стоит отложить дальние поездки и быть осторожными в общении с иностранцами. Также может беспокоить ваше внутреннее состояние, трудно будет сосредоточиться на чём-то. Посвятите время себе и самообразованию.

РАКИ

На этой неделе вам не стоит принимать необдуманных решений и идти на крайности. Постарайтесь со всеми договариваться и находить компромиссы. Сейчас вы сможете ощутить поддержку от ваших партнёров как по бизнесу, так и по браку. Но, не рассчитывайте на понимание ваших друзей или единомышленников. В середине недели избегайте конфликтных ситуаций со своими домашними. Посвятите эту неделю своему здоровью и уходу за собой.

ЛЬВЫ

На этой неделе вам не стоит входить в конфликтные ситуации с вашими партнерами по бизнесу или скандалить в семье. Вам необходимо проявлять дипломатичность и искать правильный подход к своему окружению. Постарайтесь быть тактичными, избегайте решения важных юридических вопросов. Хорошо пойдут все рабочие дела, перед вами откроются новые возможности. А вот с карьерными предложениями стоит быть осторожными, не берите на себя излишних обязательств. В середине недели будьте внимательны на дороге.

ДЕВЫ

Это неделя будет у вас посвящена работе, необходимо соблюдать правила гармоничных отношений с коллективом и с вашим руководством. Хороший период для планирования. В начале недели к вам придут большие возможности. В середине недели вас ждёт большое эмоциональное перенапряжение, поэтому не допустите ошибок и избегайте конфликтов. Будьте осторожны в дальних поездках и в общении с иностранцами. Вам не стоит излишне перенапрягаться. Этот период также хорош для отдыха и для любимого хобби. Выходные дни могут быть для вас очень эмоциональными и трудными. Постарайтесь провести их на природе, подальше от большого скопления людей. В любви будет большая удача.

СКОРПИОНЫ

Это неделя может принести много хлопот в быту и большое напряжение в семье. Сохраняйте максимальное спокойствие и находите компромиссы с вашим окружением. Не стоит сейчас рисковать финансово, особенно в купле-продаже недвижимости. Постарайтесь в таких делах тщательно проверяет документы. Сейчас у вас будут успешно проходить встречи, знакомства, выступления и учеба. Также могут быть весьма удачные поездки и командировки.

СТРЕЛЬЦЫ

На этой неделе вам стоит быть внимательными к своим словам и поступкам. Излишняя импульсивность может привести к проблемам в делах и к конфликтам. Поэтому находите общий язык со своим окружением, ищите спокойствие внутри себя. В финансах эта неделя может принести вам большие возможности. Также вы ощутите помощь и поддержку своего окружения. Особое внимание уделите своему здоровью, опасайтесь инфекционных заболеваний. Будьте осторожны на дороге.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе вам стоит быть осторожными в финансах, не совершайте лишних трат. Постарайтесь все планировать и обдуманно принимать решения. Рассчитывать на этой неделе вам стоит на самих себя. Опирайтесь на здравый смысл и логику. В середине недели у вас может быть слишком эмоциональный период, вы можете допускать ошибки и идти на конфликт, особенно это касается любви.

ВОДОЛЕИ

Для вас этот период будет достаточно нервозный. Раздражителем могут стать ваши близкие. Постарайтесь не конфликтовать, а найти с ними общий язык. Не стоит предъявлять к себе завышенные претензии. Находите внутреннее спокойствие и действуйте по плану. И больше уделить внимания своему внутреннему миру. Не принимайте сейчас важных решений. Финансово эта неделя может принести вам стабильность и хорошую прибыль. Уделяйте больше времени себе и своему развитию.

РЫБЫ

Успех этой недели будет зависеть только от здравого смысла и спокойствия. Вам придётся бороться с внутренними переживаниями и страхами. Поэтому, больше уделите времени своему внутреннему миру. Постарайтесь не идти на крайности. Также вам стоит очень обдуманно общаться с другими людьми. Избегайте конфликтных ситуаций, иначе эти конфликты могут затянуться надолго. Большую поддержку вы можете получить от друзей, от единомышленников. Удачно могут продвигаться все ваши проекты и дела. Главное быть в ладу с самим собой.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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