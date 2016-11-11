Наступ іракських військових на Мосул уповільнився через ризики для цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Наступ іракських військ на Мосул уповільнився через намагання уникнути жертв серед цивільних та атаки смертників на автомобілях. Про це повідомив агентству AP бригадний генерал Хайдер Фадхіл, передає УНН.
Як відзначає DW, армія Іраку продовжує наступ на контрольоване терористами "Ісламської держави" (ІД) місто Мосул з півдня, підрозділи спецпризначенців ведуть бої на його східних околицях. З півночі місто оточують курдські загони пешмерга, а із заходу наступають шиїтські ополченці.
Армія Іраку, за інформацією ЗМІ, контролює 90 відсотків передмістя Інтісар. Тут просування військ сповільнюється через вузькість вулиць, якими не можуть пройти танки, повідомило AP джерело серед військових. Минулого місяця дану ситуацію передбачав міністр внутрішніх справ регіонального уряду Іракського Курдистану Карім Сінджарі. На східних околицях міста підрозділи спецпризначенців заглиблюються у більш населені квартали, а тому не можуть покладатися тією ж мірою, що і раніше, на підтримку з повітря.
Тим часом в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини повідомили про появу нових доказів того, що бойовики ІД у Мосулі володіють хімічною зброєю. Речниця Управління Равіна Шамдасані заявила, що ІД накопичила "великі кількості" аміаку та сірки. Ці речовини зберігаються в районах, де проживають цивільні.
"Ми можемо лише спекулювати, як вони збираються їх використати", - заявила Р.Шамдасані.
У Мосулі залишаються близько мільйона мирних жителів.