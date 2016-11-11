Наступление иракских военных на Мосул замедлилось из-за рисков для гражданских лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Наступление иракских войск на Мосул замедлилось из-за попытки избежать жертв среди гражданских и атаки смертников на автомобилях. Об этом сообщил агентству AP бригадный генерал Хайдер Фадхил, передает УНН.
Как отмечает DW, армия Ирака продолжает наступление на контролируемый террористами "Исламского государства" (ИГ) город Мосул с юга, подразделения спецназа ведут бои на его восточных окраинах. С севера город окружают курдские отряды пешмерга, а с запада наступают шиитские ополченцы.
Армия Ирака, по информации СМИ, контролирует 90 процентов пригород Интисар. Здесь продвижение войск замедляется из-за узости улиц, по которым не могут пройти танки, сообщил AP источник среди военных. В прошлом месяце данную ситуацию предвидел министр внутренних дел регионального правительства Иракского Курдистана Карим Синджар. На восточной окраине города подразделения спецназа углубляются в более населенные кварталы, а потому не могут полагаться в той же мере, что и раньше, на поддержку с воздуха.
Между тем в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека сообщили о появлении новых доказательств того, что боевики ИГ в Мосуле владеют химическим оружием. Пресс-секретарь Управления Равина Шамдасани заявила, что ИГ накопило "большие количества" аммиака и серы. Эти вещества хранятся в районах, где проживают гражданские.
"Мы можем только спекулировать, как они собираются их использовать", - заявила Р.Шамдасани.
В Мосуле остаются около миллиона мирных жителей.