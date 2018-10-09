Наставник "Ліверпуля" назвав Лігу націй найбезглуздішим турніром у світі

“Хлопці, на жаль, знову уїхали і тепер зіграють в матчах Ліги Націй — найбезглуздіший футбольний турнір у світі. Ми сподіваємося, що вони повернуться здоровими і зіграють в таких легких змаганнях, як Прем’єр-лізі, Лізі чемпіонів. Це важкі часи для футболістів”, — заявив німецький фахівець.

Зазначимо, що клуб Клоппа ділить перше місце в чемпіонаті АПЛ з “Манчестер Сіті” і “Челсі”.

Додамо також, майбутні матчі третього туру Ліги націй стартуватимуть 11-го жовтня.