Наставник "Ліверпуля" назвав Лігу націй найбезглуздішим турніром у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Головний наставник “Ліверпуля” Юрген Клопп виразив думку з приводу проведення нового європейського турніру — Ліги націй УЄФА, повідомляє УНН із посиланням на Daily Mail.
“Хлопці, на жаль, знову уїхали і тепер зіграють в матчах Ліги Націй — найбезглуздіший футбольний турнір у світі. Ми сподіваємося, що вони повернуться здоровими і зіграють в таких легких змаганнях, як Прем’єр-лізі, Лізі чемпіонів. Це важкі часи для футболістів”, — заявив німецький фахівець.
Зазначимо, що клуб Клоппа ділить перше місце в чемпіонаті АПЛ з “Манчестер Сіті” і “Челсі”.
Додамо також, майбутні матчі третього туру Ліги націй стартуватимуть 11-го жовтня.