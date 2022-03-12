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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 59708 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 124565 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 151619 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 202600 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 196259 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 184544 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 156972 перегляди

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1 квітня, 07:46 • 110637 перегляди

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Наслідки атак на Одеську область знешкодили рятувальники

Наслідки атак на Одеську область знешкодили рятувальники

Київ • УНН

 • 81325 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. За минулу добу в різних населених пунктах Одеської області виявили кілька вибухонебезпечних предметів, які були оперативно знешкоджені, передає УНН з посиланням на ДСНС області.

Деталі

Так, під Арцизом виявили ракету Х-24 (типу "повітря-поверхня"): ймовірно, це наслідки невдалого удару по військовій частині 27 лютого. У Затоці знайдено касетний елемент протитанкової авіабомби ПТАБ-1м. Це вже друга знахідка, пов'язана з обстрілом цього населеного пункту.

Крім того, в селі Мирнопілля, що поблизу Сарати, знайшли ручну гранату РКГ-ЗМ.

Українські Національні Новини

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