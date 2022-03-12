Наслідки атак на Одеську область знешкодили рятувальники

Деталі

Так, під Арцизом виявили ракету Х-24 (типу "повітря-поверхня"): ймовірно, це наслідки невдалого удару по військовій частині 27 лютого. У Затоці знайдено касетний елемент протитанкової авіабомби ПТАБ-1м. Це вже друга знахідка, пов'язана з обстрілом цього населеного пункту.

Крім того, в селі Мирнопілля, що поблизу Сарати, знайшли ручну гранату РКГ-ЗМ.