Последствия атак на Одесскую область обезвредили спасатели
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. За минувшие сутки в различных населённых пунктах Одесской области обнаружили несколько взрывоопасных предметов, которые были оперативно обезврежены, передает УНН со ссылкой на ГСЧС области.
Детали
Так, под Арцизом обнаружили ракету Х-24 (типа "воздух-поверхность"): вероятно, это последствия неудачного удара по военной части 27 февраля. В Затоке найден кассетный элемент противотанковой авиабомбы ПТАБ-1М. Это уже вторая находка, связанная с обстрелом этого населенного пункта.
Кроме того, в селе Мирнополье, что близ Сараты, нашли ручную гранату РКГ-ЗМ.