Последствия атак на Одесскую область обезвредили спасатели

Детали

Так, под Арцизом обнаружили ракету Х-24 (типа "воздух-поверхность"): вероятно, это последствия неудачного удара по военной части 27 февраля. В Затоке найден кассетный элемент противотанковой авиабомбы ПТАБ-1М. Это уже вторая находка, связанная с обстрелом этого населенного пункта.

Кроме того, в селе Мирнополье, что близ Сараты, нашли ручную гранату РКГ-ЗМ.