Последствия атак на Одесскую область обезвредили спасатели

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19:03 • 53672 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 107701 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 106575 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 101707 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 77006 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 83811 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 74253 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. За минувшие сутки в различных населённых пунктах Одесской области обнаружили несколько взрывоопасных предметов, которые были оперативно обезврежены, передает УНН со ссылкой на ГСЧС области.

Детали

Так, под Арцизом обнаружили ракету Х-24 (типа "воздух-поверхность"): вероятно, это последствия неудачного удара по военной части 27 февраля. В Затоке найден кассетный элемент противотанковой авиабомбы ПТАБ-1М. Это уже вторая находка, связанная с обстрелом этого населенного пункта.

Кроме того, в селе Мирнополье, что близ Сараты, нашли ручную гранату РКГ-ЗМ.

Украинские Национальные Новости

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