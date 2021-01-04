Населення Південної Кореї вперше скоротилося на тлі пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Південній Кореї на тлі пандемії коронавірусу зафіксовано зменшення кількості населення, воно зменшилося близько на 21 тис. людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.
"Населення Південної Кореї вперше за історію спостережень скоротилося в 2020 році, коли народжуваність впала до історичного мінімуму на тлі пандемії", - йдеться у повідомленні.
За даними Міністерства внутрішніх справ та безпеки країни, населення зменшилось приблизно на 21 000 - до 51,8 млн осіб.
Кількість народжень у Південній Кореї зменшилася на 11% порівняно з попереднім роком, "ймовірно, знизивши і без того найнижчий у світі рівень народжуваності в країні".
Нагадаємо, в Україні розпочали роботу над проведення у 2030 році перепису населення за реєстрами.