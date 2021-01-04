Населення Південної Кореї вперше скоротилося на тлі пандемії

"Населення Південної Кореї вперше за історію спостережень скоротилося в 2020 році, коли народжуваність впала до історичного мінімуму на тлі пандемії", - йдеться у повідомленні.

За даними Міністерства внутрішніх справ та безпеки країни, населення зменшилось приблизно на 21 000 - до 51,8 млн осіб.

Кількість народжень у Південній Кореї зменшилася на 11% порівняно з попереднім роком, "ймовірно, знизивши і без того найнижчий у світі рівень народжуваності в країні".

Нагадаємо, в Україні розпочали роботу над проведення у 2030 році перепису населення за реєстрами.