В Україні почали підготовку до перепису населення за реєстрами у 2030 році - Немчінов
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Україні розпочали роботу над проведення у 2030 році перепису населення за реєстрами. Окрім того, уряд найближчим часом планує внести до Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до Закону України “Про всеукраїнський перепис населення”. Про це під час прессконференції “Перепис населення на основі реєстрів в Україні: виклики, можливості, подальші кроки” заявив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає кореспондент УНН.
“Перехід на перепис населення за реєстрами має низку переваг і можливостей: зниження фінансових витрат, скорочення термінів проведення перепису, зменшення строків отримання результатів перепису населення, зменшення навантаження на респондентів. Водночас, зважаючи на переваги введення такого перепису, є й труднощі, ризики, а саме відсутність у всіх реєстрах спільного ідентифікатора, відмінності в концепції та визначень у різних адміністративних реєстрах, а також необхідності забезпечення конфіденційності та безпечності цих реєстрів”, — зазначив він.
Окрім того, за його словами, ведеться робота щодо верифікації та забезпечення дійсності цих реєстрів.
“Вже розпочато роботу для проведення наступного перепису населення у 2030 році за реєстрами. Крім великого обсягу роботи, щодо верифікації та забезпечення дійсності цих реєстрів, уряд найближчим часом внесе до Верховної Ради України законопроект щодо змін Закону України "Про всеукраїнський перепис населення“, яким вводиться новий метод проведення Всеукраїнського перепису населення — це перепис з використанням відомостей, які містяться у національних електронних інформаційних ресурсах, реєстрах”, — додав Немчінов.
Повідомляється, що міністр Кабінету міністрів України вже підписав заяву про створення робочої групи.
“Я підписав спільну заяву щодо створення робочої групи, що опікується розробкою комплексного проектного документу на підтримку переходу України від традиційного перепису до перепису за реєстром у разі перепису населення та житла у 2030 році, створення цієї групи із залучення визначних у світі експертів стане вагомим кроком на шляху не лише до проведення в Україні перепису за реєстрами, а й визнання їх результатів на міжнародній арені”, — підсумував він.
Додамо, що останній раз повноцінний перепис населення України проводився у 2001 році.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України у середу, 9 грудня, на засіданні розгляне розпорядження про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення.
Як повідомляв УНН, за даними Держстату, населення України скоротилося та становить майже 42 млн осіб. Водночас, згідно з результатами оцінки чисельності наявного населення України, вона становить 37,289 млн осіб.