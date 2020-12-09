В Украине начали подготовку к переписи населения по реестрам в 2030 году - Немчинов

"Переход на перепись населения по реестрам имеет ряд преимуществ и возможностей: снижение финансовых затрат, сокращение сроков проведения переписи, уменьшение сроков получения результатов переписи населения, уменьшение нагрузки на респондентов. В то же время, несмотря на преимущества введения такой переписи, есть и трудности, риски, а именно отсутствие во всех реестрах общего идентификатора, различия в концепции и определениях в различных административных реестрах, а также необходимость обеспечения конфиденциальности и безопасности этих реестров", - отметил он.

Кроме того, по его словам, ведется работа по верификации и обеспечению действительности этих реестров.

"Уже начата работа для проведения следующей переписи населения в 2030 году по реестрам. Кроме большого объема работы, по верификации и обеспечению действительности этих реестров, правительство в ближайшее время внесет в Верховную Раду Украины законопроект об изменениях Закона Украины "О всеукраинской переписи населения", которым вводится новый метод проведения Всеукраинской переписи населения - это перепись с использованием сведений, содержащихся в национальных электронных информационных ресурсах, реестрах", - добавил Немчинов.

Сообщается, что министр Кабинета министров Украины уже подписал заявление о создании рабочей группы.

"Я подписал совместное заявление о создании рабочей группы, которая занимается разработкой комплексного проектного документа на поддержку перехода Украины от традиционной переписи к переписи по реестру в случае переписи населения и жилья в 2030 году, создание этой группы с привлечением выдающихся в мире экспертов станет весомым шагом на пути не только к проведению в Украине переписи по реестрам, но и признанию их результатов на международной арене", - подытожил он.

Добавим, что последний раз полноценная перепись населения Украины проводилась в 2001 году.

Напомним, Кабинет министров Украины в среду, 9 декабря, на заседании рассмотрит распоряжение о проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения.

Как сообщал УНН, по данным Госстата, население Украины сократилось и составляет почти 42 млн человек. В то же время, согласно результатам оценки численности наличного населения Украины, она составляет 37,289 млн человек.