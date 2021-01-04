Население Южной Кореи впервые сократилось на фоне пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Южной Корее на фоне пандемии коронавируса зафиксировано уменьшение численности населения, оно уменьшилось примерно на 21 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
"Население Южной Кореи впервые за историю наблюдений сократилось в 2020 году, когда рождаемость упала до исторического минимума на фоне пандемии", - говорится в сообщении.
По данным Министерства внутренних дел и безопасности страны, население уменьшилось примерно на 21 000 - до 51,8 млн человек.
Количество рождений в Южной Корее уменьшилась на 11% по сравнению с предыдущим годом, "вероятно, снизив и без того самый низкий в мире уровень рождаемости в стране".
Напомним, в Украине начали работу над проведением в 2030 году переписи населения по реестрам.