NASA тестує повітряні таксі

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“У понеділок NASA почало льотні випробування повністю електричного літака вертикального зльоту і посадки (eVTOL) від компанії Joby Aviation у межах національної кампанії агентства Advanced Air Mobility (AAM). Це тестування триватиме до п'ятниці, 10 вересня, на авіаційній базі Joby's Electric, що розташована недалеко від Біг-Сура, Каліфорнія. Це перший раз, коли NASA протестує літак eVTOL у межах кампанії. У майбутньому літаки eVTOL можуть використовуватися як повітряні таксі для тих, хто перебуває у містах та на прилеглих районах по всій країні, додавши ще один вид транспорту для переміщення людей і товарів”, - сказано у повідомленні.

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Як повідомляється, апарат здатний долати на одному заряді до 240 кілометрів з максимальною швидкістю 320 км/год. Салон літака розрахований на пілота і чотирьох пасажирів.

Додамо

Joby Aviation сподівається запустити перші комерційні рейси eVTOL до 2024 року.

Нагадаємо

В 2019 році у німецькому Штутгарті пройшов успішний демонстраційний політ летючого двомісного таксі — волокоптера.