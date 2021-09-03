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NASA тестує повітряні таксі

NASA тестує повітряні таксі

Київ • УНН

 • 19146 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. NASA почало тестування електричного повітряного таксі eVTOL компанії Joby Aviation. В агенції повідомляють, що у майбутньому люди зможуть скористатися цим транспортом для поїздок між сусідніми містами і прилеглими районами, передає УНН.

Цитата:

“У понеділок NASA почало льотні випробування повністю електричного літака вертикального зльоту і посадки (eVTOL) від компанії Joby Aviation у межах національної кампанії агентства Advanced Air Mobility (AAM). Це тестування триватиме до п'ятниці, 10 вересня, на авіаційній базі Joby's Electric, що розташована недалеко від Біг-Сура, Каліфорнія. Це перший раз, коли NASA протестує літак eVTOL у межах кампанії. У майбутньому літаки eVTOL можуть використовуватися як повітряні таксі для тих, хто перебуває у містах та на прилеглих районах по всій країні, додавши ще один вид транспорту для переміщення людей і товарів”, - сказано у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, апарат здатний долати на одному заряді до 240 кілометрів з максимальною швидкістю 320 км/год. Салон літака розрахований на пілота і чотирьох пасажирів.

Додамо

Joby Aviation сподівається запустити перші комерційні рейси eVTOL до 2024 року.

Нагадаємо

В 2019 році у німецькому Штутгарті пройшов успішний демонстраційний політ летючого двомісного таксі — волокоптера.

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