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"Народний фронт" не голосуватиме за Держбюджет-2017 до прийняття закону про спецконфіскацію

"Народний фронт" не голосуватиме за Держбюджет-2017 до прийняття закону про спецконфіскацію

Київ • УНН

 • 8242 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Фракція “Народний фронт” не голосуватиме за Держбюджет-2017 до прийняття закону про спецконфіскацію. Про це в ефірі “5 каналу” заявив народний депутат від фракції “Народний фронт” Микола Княжицький, передає УНН.

“Закон про спецконфіскацію досі не прийнятий. Десь гроші потрібно отримати, якимось чином треба звести бюджет, і коли в бюджеті виникають якісь дірки, виникає економічно-логічне рішення. Треба й пенсії заплатити, соціальні відрахування заплатити. Як це зробити? Підвищити зарплати і задовольнити людей, але разом з тим покласти додаткове навантаження на роботодавців. Тож, чи знайде уряд цей баланс, він нам розкаже”, — сказав парламентарій.

“Підвищення мінімальної зарплати — сміливий хід. Ми, наприклад, відразу сказали, що без закону про спецконфіскацію голосувати за бюджет не будемо. Ми на цьому наполягаємо”, — додав нардеп.

Як повідомляв УНН, у порядок денний засідання Верховної Ради включений законопроект про спецконфіскацію (№5142).

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