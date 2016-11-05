"Народний фронт" не голосуватиме за Держбюджет-2017 до прийняття закону про спецконфіскацію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Фракція “Народний фронт” не голосуватиме за Держбюджет-2017 до прийняття закону про спецконфіскацію. Про це в ефірі “5 каналу” заявив народний депутат від фракції “Народний фронт” Микола Княжицький, передає УНН.
“Закон про спецконфіскацію досі не прийнятий. Десь гроші потрібно отримати, якимось чином треба звести бюджет, і коли в бюджеті виникають якісь дірки, виникає економічно-логічне рішення. Треба й пенсії заплатити, соціальні відрахування заплатити. Як це зробити? Підвищити зарплати і задовольнити людей, але разом з тим покласти додаткове навантаження на роботодавців. Тож, чи знайде уряд цей баланс, він нам розкаже”, — сказав парламентарій.
“Підвищення мінімальної зарплати — сміливий хід. Ми, наприклад, відразу сказали, що без закону про спецконфіскацію голосувати за бюджет не будемо. Ми на цьому наполягаємо”, — додав нардеп.
Як повідомляв УНН, у порядок денний засідання Верховної Ради включений законопроект про спецконфіскацію (№5142).