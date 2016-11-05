"Народный фронт" не будет голосовать за Госбюджет-2017 до принятия закона о спецконфискации
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Фракция "Народный фронт" не будет голосовать за Госбюджет-2017 до принятия закона о спецконфискации. Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" Николай Княжицкий, передает УНН.
"Закон о спецконфискации до сих пор не принят. Где деньги нужно получить, каким образом надо свести бюджет, и когда в бюджете возникают какие-то дыры, возникает экономически логичное решение. Надо и пенсии заплатить, социальные отчисления заплатить. Как это сделать? Повысить зарплаты и удовлетворить людей, но вместе с тем положить дополнительную нагрузку на работодателей. Поэтому, найдет ли правительство этот баланс, он нам расскажет ", - сказал парламентарий.
"Повышение минимальной зарплаты - смелый ход. Мы, например, сразу сказали, что без закона о спецконфискации голосовать за бюджет не будем. Мы на этом настаиваем ", - добавил нардеп.
Как сообщал УНН, в повестку дня заседания Верховной Рады включен законопроект о спецконфискации (№5142) .