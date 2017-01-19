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Народний депутат Мустафа Найєм потрапив у ДТП

Народний депутат Мустафа Найєм потрапив у ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Народний депутат Мустафа Найєм потрапив у ДТП біля будівлі телеканалу “112 Україна”. Про це повідомлялося в ефірі “112 Україна”, передає УНН.

Так, депутат виїжджав з парковки і вдарився в машину, що стояла на протилежному боці вулиці.

“ДТП за участю народного депутата Мустафи Найєма. Виїжджаючи з парковки біля каналу (“112 Україна”), народний депутат пошкодив припарковану машину. На місці ДТП працює патрульна поліція. Потерпілих немає,” — повідомили в ефірі телеканалу.

Як повідомляв УНН, заступник голови фракції “Блоку Петра Порошенка” Олексій Гончаренко прокоментував виключення народних депутатів Світлани Заліщук та Мустафи Найєма з міжнародних делегацій.

Українські Національні Новини

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