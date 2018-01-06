Наркотики поштою: у старому радіо на Донеччину намагались переправити амфетамін
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 6 січня. УНН. На Донеччині 22-річний мешканець Кропивницького намагався отримати посилку з наркотиками із Чернігова. Заборонену речовину було ретельно заховано у радіо, передає УНН із посиланням на прес-службу поліції Донеччини.
“У відділені служби доставки смт Нікольське, що на Донеччині, співробітник поліції звернув увагу на підозрілу поведінку одного з відвідувачів. Житель Кропивницького 1995 року народження отримував посилку з Чернігова, і при цьому помітно нервував. Як виявилося, у коробці знаходився предмет, схожий на старе радіо. Відкривши його, поліцейські помітили пакетик з порошком білого кольору”, — повідомляють у прес-службі поліції Донеччини.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Закарпатець ховав наркотики у рамці ікони
За словами власника посилки правоохоронцям стало відомо, що це сильнодіюча психотропна речовина — амфетамін.
Вилучене направлено на експертизу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Подружжя шкільних педагогів на Львівщині постачало наркотики з ЄС
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 “Незаконне виробництво, виготовлення придбання, збереження, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту”.