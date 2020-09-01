Нардепи повернулися з канікул: Разумков відкрив нову сесію Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Верховна Рада України дев’ятого скликання відкрила четверту сесію. На засіданні присутні представники уряду, передає кореспондент УНН.
“На засіданні ВРУ присутні члени Кабінету міністрів України, керівники центральних виконавчих органів влади, керівники судової влади, присутні представники церков… та інші запрошені особи. Четверту сесію ВРУ дев’ятого скликання оголошую відкритою”, - сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.
Як повідомляв УНН раніше, 1 вересня 2020 року Верховна Рада України дев’ятого скликання відкриє роботу четвертої сесії.