Нардепа Скороход забрала швидка з парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Народного депутата від групи “За Майбутнє” Анну Скороход забрала швидка з Верховної Ради. Про це журналісту УНН повідомив нардеп від “Батьківщини” Михайло Волинець.
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“Рівно о 10:00 її вивели з будівлі комітету в супроводі медичних працівників. Її забрала швидка”, — сказав Волинець.
Деталі
Волинець додав, що йому не відомо чи вона втрачала свідомість.
“Її виводили з кабінету під руки”, — зазначив Волинець.
Як повідомляють ЗМІ, Скороход знепритомніла в кабінетах комітету ВР.
Доповнення
Депутат із групи “За майбутнє” Анна Скороход тричі хворіла на COVID-19.
Нагадаємо, 33-річного народного депутата Антона Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим, поліція Києва встановлює обставини смерті нардепа, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.
Додамо
До парламенту Поляков йшов від політичної партії “Слуга народу”, потім входив у фракцію партії. Однак, у грудні 2019 року його виключили з фракції СН, а згодом він оголосив про вихід з партії.
Скороход також виключили з фракції “Слуга Народу”