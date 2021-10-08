Нардепа Скороход забрала швидка з парламенту

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Народного депутата від групи “За Майбутнє” Анну Скороход забрала швидка з Верховної Ради. Про це журналісту УНН повідомив нардеп від “Батьківщини” Михайло Волинець.

Цитата

“Рівно о 10:00 її вивели з будівлі комітету в супроводі медичних працівників. Її забрала швидка”, — сказав Волинець.

Деталі

Волинець додав, що йому не відомо чи вона втрачала свідомість.

“Її виводили з кабінету під руки”, — зазначив Волинець.

Як повідомляють ЗМІ, Скороход знепритомніла в кабінетах комітету ВР.

Доповнення

Депутат із групи “За майбутнє” Анна Скороход тричі хворіла на COVID-19.

Нагадаємо, 33-річного народного депутата Антона Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим, поліція Києва встановлює обставини смерті нардепа, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.

Додамо

До парламенту Поляков йшов від політичної партії “Слуга народу”, потім входив у фракцію партії. Однак, у грудні 2019 року його виключили з фракції СН, а згодом він оголосив про вихід з партії.

Скороход також виключили з фракції “Слуга Народу”

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