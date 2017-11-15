Нардеп запропонував створити орган з нагляду за ФГВФО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Масовими порушеннями прав вкладників ліквідованих банків та усіма протиправними діями Фонду гарантування вкладів фізосіб має займатися спеціально уповноважений державний орган. Про це в коментарі УНН заявив народний депутат України, член комітету з питань запобігання і протидії корупції Ігор Луценко.
"За випадки, коли порушуються права вкладників може бути введена кримінальна відповідальність. Тобто ми можемо законодавчо криміналізувати певні дії Фонду. Водночас, нам потрібно чітко встановити процесуальний статус вкладника, щоб у тих справах, де він постраждав, його автоматично визнавали потерпілою стороною. Таким чином будуть каратися винні зі сторони Фонду", - зазначив він.
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І.Луценко додав, що правову оцінку діям чиновників ФГВФО щодо порушення прав вкладників незаконно ліквідованих банків має надавати прозорий державний орган.
"Щодо дій чиновників Фонду - тут необхідно, щоб якась із інституцій, раніше це була прокуратура, я не проти щоб це було НАБУ, чи інший прозоро сформований орган, займалася правомірністю дій цих чинуш. І щоб коли вони роблять щось у порушення закону і прав вкладників - останні могли скаржитись, а не самі бігати по судах. Така установа видавала б свої приписи, якими б зобов'язувала чиновників виправляти свої юридичні помилки, скасовувати незаконні рішення і видавати законні. Оце нормальна система, яка мусить працювати у будь-якій державі, і яка у нас зруйнована", - пояснив він.
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Нагадаємо, за словами юриста Д.Бяліка, сьогодні ФГВФО не несе жодної відповідальності за порушення прав людей.
Так, до прикладу, вкладники банку “Михайлівський” досі не можуть забрати свої кошти з ФГВФО. Тож, зважаючи на курсову різницю, на кожному з них Фонд вже заробив до 500 доларів США.
Як повідомляв УНН, проти уповноважених осіб ФГВФО — ліквідаторів банку “Михайлівський” відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства. Вони підозрюються у незаконному зборі коштів з боржників банку.
“Слідством встановлено, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ “Банк Михайлівський” під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов’язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора, в зв’язку з поступкою права вимоги за цими зобов’язаннями іншому (новому) кредитору — ТОВ “Фінансова компанія “Фагор”.
В результаті цих дій ТОВ “Фінансовій компанії „Фагор“, а також введеним в оману фізичним особам (сторонам в первинних зобов’язаннях) завдано збитків”, — йдеться у матеріалах слідства.