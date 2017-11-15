Нардеп предложил создать орган по надзору за ФГВФЛ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Массовыми нарушениями прав вкладчиков ликвидированных банков и всеми противоправными действиями Фонда гарантирования вкладов физлиц должен заниматься специально уполномоченный государственный орган. Об этом в комментарии УНН заявил народный депутат Украины, член комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Луценко.

 

"За случаи, когда нарушаются права вкладчиков может быть введена уголовная ответственность. То есть мы можем законодательно криминализировать определенные действия Фонда. В то же время, нам нужно четко установить процессуальный статус вкладчика, чтобы в тех делах, где он пострадал, его автоматически признавали потерпевшей стороной. Таким образом будут наказываться виновные со стороны Фонда", - отметил он.

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И.Луценко добавил, что правовую оценку действиям чиновников ФГВФЛ о нарушении прав вкладчиков незаконно ликвидированных банков должен предоставлять прозрачный государственный орган.

"О действиях чиновников Фонда - здесь необходимо, чтобы какой-то из институтов, раньше это была прокуратура, я не против чтобы это было НАБУ, или другой прозрачно сформированный орган, занималась правомерностью действий этих чинуш. И если они делают что-то в нарушение закона и прав вкладчиков - последние могли жаловаться, а не сами бегать по судам. Такое учреждение выдавало бы свои предписания, какими бы обязывала чиновников исправлять свои юридические ошибки, отменять незаконные решения и выдавать законные. Это нормальная система, которая должна работать в любом государстве и которая у нас разрушена", - пояснил он.

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Напомним, по словам юриста Д.Бялика, сегодня ФГВФЛ не несет ответственности за нарушение прав людей.

Так, к примеру, вкладчики банка "Михайловский" до сих пор не могут забрать свои средства из ФГВФЛ. Поэтому, учитывая курсовую разницу, на каждом из них Фонд уже заработал до 500 долларов США.

Как сообщал УНН, против уполномоченных лиц ФГВФЛ - ликвидаторов банка "Михайловский" открыто уголовное производство по факту мошенничества. Они подозреваются в незаконном сборе средств с должников банка.

"Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО" Банк Михайловский "во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания "Фагор".

В результате этих действий ООО "Финансовой компании "Фагор", а также введенным в заблуждение физическим лицам (сторонам в первичных обязательствам) нанесен ущерб", - говорится в материалах следствия.

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