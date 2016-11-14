Нардеп розповів, кого можуть позбавити ліцензії на поводження з небезпечними відходами

За його словами, нині у цій сфері панує безлад. Саме тому народними депутатами було прийнято рішення внести законопроект, який здатен врегулювати ситуацію.

«Взагалі ви знаєте, що зараз відбувається з небезпечними відходами. Тобто, є величезна кількість фірм, які мають ліцензію, але взагалі не можуть утилізувати ці відходи. Тому, що не має ніякої бази. І по великому рахунку, просто кудись їх вивозять.

У зв’язку з цим, якщо взяти постанову Кабінету Міністрів, то вона говорить про те, щоб була своя матеріально технічка база. Але, якщо завтра зміниться думка уряду і буде прийнято іншу постанову, то цей весь момент нівелюється. Тому було прийнято рішення все - таки на законодавчому рівні закріпити цю норму, тобто якщо в тебе є база, значить ти можеш займатися утилізацією небезпечних відходів”, - розповів П.Дзюблик.

Нардеп наголосив, що законопрект передбачає анулювання ліцензій в разі виявлення відсутності необхідної матеріально-технічної бази на підприємстві, що працює з небезпечними відходами.

“Якщо в утилізатора є матеріально – технічна база, то наскільки я розумію, згідно нашого законопроекту, буде перевірятися ця база, і якщо у ході перевірки утилізатора виявили, що в нього немає ніяких потужностей, то відповідно його будуть позбавляти ліцензії”, - пояснив нардеп.

Нагадаємо, Міністерство екології та природних ресурсів здійснює нині перевірки всіх підприємств, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами (загалом їх майже 300). За даними відомства, орієнтовно 60% із вже перевірених підприємств вели свою діяльність незаконно.

Екологи пояснюють це тим, що Мінприроди видає ліцензії на утилізацію небезпечних відходів “наосліп”, без проведення доліцензійних перевірок на предмет відповідності матеріально-технічної бази. В результаті, переважна більшість утилізаторів небезпечних відходів в Україні є “фірмами-метеликами”. Аби змінити ситуацію, необхідні зміни у законодавство.

Сам міністр екології та природних ресурсів О.Семерак підтримав законодавчі зміни щодо впровадження доліцензійних перевірок утилізаторів небезпечних відходів.