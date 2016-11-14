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Нардеп рассказал, кого могут лишить лицензии на обращение с опасными отходами

Нардеп рассказал, кого могут лишить лицензии на обращение с опасными отходами

Киев • УНН

 • 6472 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. После принятия законопроекта №5354 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обращению с опасными отходами", лицензиаты, которые не имеют собственной материально-технической базы для обезвреживания такого вида отходов, будут лишены лицензий. Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат, соавтор законопроекта Павел Дзюблик.

По его словам, сейчас в этой сфере царит беспорядок. Именно поэтому народными депутатами было принято решение внести законопроект, который способен урегулировать ситуацию.

"Вообще вы знаете, что сейчас происходит с опасными отходами. То есть, есть огромное количество фирм, которые имеют лицензию, но вообще не могут утилизировать эти отходы. Потому что не имеют никакой базы. И по большому счету, просто куда-то их вывозят.

В связи с этим, если принять постановление Кабинета Министров, то оно говорит о том, чтобы была своя материально-техничка база. Но, если завтра изменится мнение правительства и будет принято другое постановление, то этот весь момент нивелируется. Поэтому было принято решение все-таки на законодательном уровне закрепить эту норму, то есть если у тебя есть база, значит ты можешь заниматься утилизацией опасных отходов", - рассказал П.Дзюблик.

Нардеп отметил, что законопрект предусматривает аннулирование лицензий в случае выявления отсутствия необходимой материально-технической базы предприятия, работающего с опасными отходами.

"Если у утилизатора есть материально-техническая база, то насколько я понимаю, согласно нашему законопроекту, будет проверяться эта база, и если в ходе проверки утилизатора обнаружили, что у него нет никаких мощностей, то соответственно его будут лишать лицензии", - пояснил нардеп.

Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов осуществляет сейчас проверки всех предприятий, имеющих лицензии в сфере обращения с опасными отходами (всего их около 300). По данным ведомства, ориентировочно 60% из уже проверенных предприятий вели свою деятельность незаконно.

Экологи объясняют это тем, что Минприроды выдает лицензии на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензионных проверок на предмет соответствия материально-технической базы. В результате, подавляющее большинство утилизаторов опасных отходов в Украине являются "фирмами-бабочками". Чтобы изменить ситуацию, необходимы изменения в законодательство.

Сам министр экологии и природных ресурсов О.Семерак поддержал законодательные изменения по внедрению долицензионных проверок утилизаторов опасных отходов.

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