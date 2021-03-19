Нардеп Івченко розповів про те, як повинна працювати накопичувальна пенсійна система в Україні

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“У чому плюс накопичувальної пенсійної системи? У тому, що ви з 20 років (потрібно вже привчати наших дітей) відкладаєте на пенсію в банківські рахунки, які захищені державою, які захищені золотовалютним фондом, щоб вони не втратили. І якщо ви пішли на пенсію і через два роки з вами щось раптом трапилося, то ви свої кошти, які відклали до 100 років, передаєте своєму онуку. Або ви частково зняли і купили віллу, бо ви накопичили за все життя, а частково забираєте чи поклали під процент. Так діє вся система у світі”, — розповів нардеп Івченко.

Деталі

Хоча парламентар впевнений, що Україні потрібне законодавство, яке регулюватиме створення накопичувальної пенсійної системи, але, на його думку, за рахунок неї не можна зараз підвищувати поточні пенсії в солідарній пенсійній системі.

“Однозначно, потрібно визнати, що нам потрібен закон про накопичувальну систему. Але тільки шахраї можуть запропонувати взяти у людей кошти через накопичувальну систему і підвищити пенсії в солідарній системі. Фактично, це і пропонують, тому що сьогодні 160 млрд дірка в бюджеті та немає можливості підвищити пенсії”, — пояснив Івченко.

Доповнення

Нардеп Вадим Івченко вважає, що соціально-економічну політику уряду необхідно фундаментально міняти.