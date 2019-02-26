Нардеп: дії генерала Замани призвели до того, що на початку анексії Криму не спрацювала протиповітряна оборона

"Що говорити про Заману, то на передостанньому засіданні комісії, я давав інформацію реорганізації системи протиповітряної оборони під командуванням Генеральним штабом Заманою. Він фактично створив державний Південний військовий округ і зробив певну автономізацію прийняття військових рішень в цьому окрузі. Це означає, що умовно керівник Генерального штабу не міг натиснути кнопку і дати прямий наказ на розпорядження команди протиповітряної оборони Південного округу діяти на ураження по відношенню до заходів проти повітряного простору України. Це власне і відбулося у 2014 році. Тому я тоді казав, що в сукупності міністри оборони, керівники генерального штабу, Гриценко, умовно, з 2005 – 6 років і фактично до 2014 року, на мій погляд, були об’єднанні якимось спільним злочинним замислом. І на мій погляд, координувалися з РФ", - вважає Вінник.

Нардеп нагадав, що жодна система протиповітряної оборони не спрацювала 2014 року.



"Якщо говорити про Заману, це підтвердилось тому, що жодна система протиповітряної оборони не спрацювала, коли 20 лютого 2014 року російські окремі судна почали незаконно втручатися в повітряний простір в Криму і ніхто не зреагував. На останньому засіданні також повідомив колег, що порушено кваліфікація державна зрада. Генеральний прокурор, який був на останньому засіданні так само повідомив нам, що будуть перевірені всі попередні очільники Міністерства оборони, Генерального штабу на склад злочину, які кваліфікуються по статті 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада". Власне вчорашні події є прямим наслідком цих процесуальних слідчих дій", - наголосив нардеп, коментуючи затримання та подальше взяття генерал-полковника Замани під варту за підозрою у держзраді.

"Як кажуть перший пішов", - додав Вінник.



Парламентар також вважає, що Замана діяв у складі злочинної групи. Однак говорити про якісь деталі чи називати ймовірні прізвища нардеп не став, адже триває досудове розслідування. Однак він зауважив, що висновки ТСК ВР та результати розслідувань, озвучені військовою прокуратурою, співпадають.

Як повідомляв УНН, вранці 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Заману. Текст підозри, яку було вручено Замані, займає 80 аркушів.

Екс-керівника Генштабу ЗСУ Замана взяли під варту на місяць.

Нагадаємо Володимир Замана обіймав посаду керівника Генерального Штабу Збройних сил України в період з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року. А з 22 лютого по червень 2014 вповноважений Верховної Ради України з контролю за діяльністю Міністерства оборони України.