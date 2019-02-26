Нардеп: действия генерала Заманы привели к тому, что в начале аннексии Крыма не сработала противовоздушная оборона

"Что говорить о Замане, то на предпоследнем заседании комиссии, я давал информацию реорганизации системы противовоздушной обороны под командованием Генеральным штабом Заманой. Он фактически создал государственный Южный военный округ и сделал определенную автономизацию принятия военных решений в этом округе. Это означает, что условно руководитель Генерального штаба не мог нажать кнопку и дать прямой приказ на распоряжение команды противовоздушной обороны Южного округа действовать на поражение по отношению к мерам против воздушного пространства Украины. Это собственно и произошло в 2014 году. Поэтому я тогда говорил, что в совокупности министры обороны, руководители Генерального штаба, Гриценко, условно, с 2005 - 6 лет и фактически до 2014 года, на мой взгляд, были объединены каким-то общим преступным замыслом. На мой взгляд, координировались с РФ", - считает Винник.

Нардеп напомнил, что ни одна система противовоздушной обороны не сработала в 2014 году.



"Если говорить о Замане, это подтвердилось тем, что ни одна система противовоздушной обороны не сработала, когда 20 февраля 2014 года российские отдельные суда начали незаконно вмешиваться в воздушное пространство в Крыму и никто не среагировал. На последнем заседании также сообщил коллегам, что возбужденная квалификация государственная измена. Генеральный прокурор, который был на последнем заседании так же сообщил нам, что будут проверены все предыдущие руководители Министерства обороны, Генерального штаба на состав преступления, квалифицируемых по статье 111 Уголовного ого кодекса Украины "Государственная измена". Собственно вчерашние события являются прямым следствием этих процессуальных следственных действий", - подчеркнул нардеп, комментируя задержание и дальнейшее заключение генерал-полковника Заманы под стражу по подозрению в госизмене.

"Как говорят первый ушел", - добавил Винник.



Парламентарий также считает, что Замана действовал в составе преступной группы. Однако говорить о каких-то деталях или называть возможные фамилии нардеп не стал, ведь продолжается досудебное расследование. Однако он отметил, что выводы ВСК ВР и результаты расследований, озвученные военной прокуратурой, совпадают.

Как сообщал УНН, утром 25 февраля военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковника Владимира Заману. Текст подозрения, которое было вручено Замане, занимает 80 листов.

Позднее, экс-главу Генштаба ВСУ Замана взяли под стражу на месяц.



Напомним Владимир Замана занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных сил Украины в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. А с 22 февраля по июнь 2014 уполномоченный Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.