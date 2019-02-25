Екс-керівника Генштабу ЗСУ Замана взяли під варту на місяць

“Слідчий суддя ухвалил клопотання прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно підозрюванного Замани Володимира Михайловича задовільнити. Застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Строк утримання під вартою обчислювати по 27. 03. 2019 року”, — зазначив суддя.

На думку сторони захисту, позиція прокуратури щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання В.Замани під вартою ґрунтується на припущеннях і не підтверджена жодними фактами. За словами адвокатів Замани, у їхнього підзахисного було достатньо можливостей, щоб, при бажанні залишити межі країни, але він цього не зробив, оскільки бажає брати участь у судових засіданнях для встановлення істини.

Сам підозрюваний у держзраді Замана відкинув усі звинувачення на свою адресу, оскільки проводив оптимізацію в ЗСУ і скорочував лише непотрібні військові частини для акумуляції коштів для оновлення техніки й підвищення грошового забезпечення для особового складу. За його словами, експертний висновок стосовно нього писали люди, які “не мають стратегічної освіти”.

Нагадаємо, вчора вранці військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману.



Йому вручили підозру на 80 аркушах.



До Печерського райсуду столиці від слідчих військової прокуратури надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу затриманому за підозрою у держзраді керівнику Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковнику Володимирові Замані.



У Печерському районному суді Києва розпочався суд над підозрюваним у державній зраді генерал-полковником Володимиром Заманою.



Санкція статті, за якою затримали сьогодні вранці колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману, передбачає безальтернативний арешт.