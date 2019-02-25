Екс-керівника Генштабу ЗСУ Замана взяли під варту на місяць

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Відповідне рішення про взяття під варту, протягом 1 місяця, колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил України Володимира Замана, оголосив суддя Печерського райсуду столиці В’ячеслав Підпалий, передає кореспондент УНН.

“Слідчий суддя ухвалил клопотання прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно підозрюванного Замани Володимира Михайловича задовільнити. Застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Строк утримання під вартою обчислювати по 27. 03. 2019 року”, — зазначив суддя.

На думку сторони захисту, позиція прокуратури щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання В.Замани під вартою ґрунтується на припущеннях і не підтверджена жодними фактами. За словами адвокатів Замани, у їхнього підзахисного було достатньо можливостей, щоб, при бажанні залишити межі країни, але він цього не зробив, оскільки бажає брати участь у судових засіданнях для встановлення істини.

Сам підозрюваний у держзраді Замана відкинув усі звинувачення на свою адресу, оскільки проводив оптимізацію в ЗСУ і скорочував лише непотрібні військові частини для акумуляції коштів для оновлення техніки й підвищення грошового забезпечення для особового складу. За його словами, експертний висновок стосовно нього писали люди, які “не мають стратегічної освіти”.

Нагадаємо, вчора вранці військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Йому вручили підозру на 80 аркушах.

До Печерського райсуду столиці від слідчих військової прокуратури надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу затриманому за підозрою у держзраді керівнику Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковнику Володимирові Замані.

У Печерському районному суді Києва розпочався суд над підозрюваним у державній зраді генерал-полковником Володимиром Заманою.

Санкція статті, за якою затримали сьогодні вранці колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману, передбачає безальтернативний арешт.

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