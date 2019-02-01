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Окупанти в ОРДЛО активізували призов місцевих - розвідка

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Командування російсько-окупаційних військ почало активний призов серед місцевого населення в ОРДЛО. Про це під час брифінгу з посиланням на дані військової розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Командування російських окупаційних військ намагається поповнити особовим складом передові підрозділи з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ за рахунок призову населення тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей", - повідомив Мотузяник.

Він зазначив, що російські окупаційні адміністрації активізували діяльність мобільних призовних пунктів, представники яких в авральному порядку уточнюють списки та місця перебування потенційних призовників.

Водночас, за даними розвідки, у складі російсько-окупаційних військ зростає кількість конфліктів між офіцерами ЗС РФ та військовослужбовцями, призваними з числа місцевих жителів.

"Зокрема, збільшується кількість випадків ігнорування злочинних наказів російських кураторів щодо ведення провокаційних обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил та населених пунктів", - додав Мотузяник.

Таким чином, за інформацією розвідки, з метою підвищення вмотивованості до проходження військової служби та недопущення масового дострокового звільнення контрактників і дезертирства рядовим і сержантським складом, російськими пропагандистами активно поширюються чутки про можливе підвищення грошового забезпечення.

Нагадаємо, за даними розвідки, у бойовиків на Донбасі зростають втрати зброї.

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