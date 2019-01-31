У російських військових на Донбасі зростають втрати зброї - розвідка

"На тимчасово окупованій території Донбасу в з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК ЗС РФ зросла кількість втрат та нецільового використання військового майна, у тому числі зброї і боєприпасів. У зв’язку з цим, спеціальними комісіями штабу 8 армії Південного військового округу ЗС РФ у підрозділах російських окупаційних військ проводиться інтенсивна перевірка обліку і наявності зброї, боєприпасів, запасів речової та продовольчої служб. Крім того, здійснюється контроль виконання вимог щодо обов’язкового відстрілу визначеної кількості боєкомплектів, у тому числі артилерійськими й танковими підрозділами", - сказав Гуцуляк.

За даними розвідки, з метою уникнення відповідальності, командири окремих частин і підрозділів противника намагаються приховати порушення, пов’язані з обліком зброї, боєприпасів та іншого військового майна.

Як повідомляв УНН, за даними розвідки російські ЗМІ знімали на окупованій території фейкові відео про "обстріли з боку ОС".