У российских военных на Донбассе растут потери оружия - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. На временно оккупированной территории Донбасса в соединениях и частях РФ выросло количество потерь и нецелевого использования военного имущества, в том числе оружия и боеприпасов. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"На временно оккупированной территории Донбасса в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ выросло количество потерь и нецелевого использования военного имущества, в том числе оружия и боеприпасов. В связи с этим, специальными комиссиями штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ в подразделениях российских оккупационных войск проводится интенсивная проверка учета и наличия оружия, боеприпасов, запасов вещевой и продовольственной служб. Кроме того, осуществляется контроль выполнения требований по обязательному отстрелу определенного количества боекомплекте в, в том числе артиллерийскими и танковыми подразделениями", - сказал Гуцуляк.
По данным разведки, во избежание ответственности, командиры отдельных частей и подразделений противника пытаются скрыть нарушения, связанные с учетом оружия, боеприпасов и другого военного имущества.
Как сообщал УНН, по данным разведки российские СМИ снимали на оккупированной территории фейковые видео о "обстрелы со стороны ОС".