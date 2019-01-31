У российских военных на Донбассе растут потери оружия - разведка

"На временно оккупированной территории Донбасса в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ выросло количество потерь и нецелевого использования военного имущества, в том числе оружия и боеприпасов. В связи с этим, специальными комиссиями штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ в подразделениях российских оккупационных войск проводится интенсивная проверка учета и наличия оружия, боеприпасов, запасов вещевой и продовольственной служб. Кроме того, осуществляется контроль выполнения требований по обязательному отстрелу определенного количества боекомплекте в, в том числе артиллерийскими и танковыми подразделениями", - сказал Гуцуляк.

По данным разведки, во избежание ответственности, командиры отдельных частей и подразделений противника пытаются скрыть нарушения, связанные с учетом оружия, боеприпасов и другого военного имущества.

Как сообщал УНН, по данным разведки российские СМИ снимали на оккупированной территории фейковые видео о "обстрелы со стороны ОС".