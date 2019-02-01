Оккупанты в ОРДЛО активизировали призыв местных - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Командование российско-оккупационных войск начало активный призыв среди местного населения в ОРДЛО. Об этом во время брифинга со ссылкой на данные военной разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.
"Командование российских оккупационных войск пытается пополнить личным составом передовые подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет призыва населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - сообщил Мотузяник.
Он отметил, что российские оккупационные администрации активизировали деятельность мобильных призывных пунктов, представители которых в авральном порядке уточняют списки и места пребывания потенциальных призывников.
В то же время, по данным разведки, в составе российско-оккупационных войск растет количество конфликтов между офицерами ВС РФ и военнослужащими, призванными из числа местных жителей.
"В частности, увеличивается количество случаев игнорирования преступных приказов российских кураторов по ведению провокационных обстрелов позиций подразделений Объединенных сил и населенных пунктов", - добавил Мотузяник.
Таким образом, по информации разведки, с целью повышения мотивированности к прохождению военной службы и недопущения массового досрочного освобождения контрактников и дезертирства солдат и сержантов, российскими пропагандистами активно распространяются слухи о возможном повышении денежного обеспечения.
Напомним, по данным разведки, у боевиков на Донбассе растут потери оружия.